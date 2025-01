Lanazione.it - L'ASD Calcio Pestello chiama a raccolta soci e sostenitori

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 22 gennaio 2025 – L'ASDha organizzato un'importante assemblea pubblica che si terrà il prossimo venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 21.00 presso i locali del Circolo delin Via Mincio 46 a Montevarchi Durante la serata si farà il punto sui risultati sportivi della stagione in corso; verrà brevemente presentato il bilancio finanziario e la situazione economica dellaetà; verranno poi introdotti gli eventi futuri più prossimi e quelli previsti per i 20 anni dalla rifondazione del 2005; infine spazio alle proposte. Questa sarà anche l'occasione per consegnare le tessere aigià iscritti.