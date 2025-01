Landini Tajani | è fondamentalista aizza all’odio sociale

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 22 gen. (askanews) – “Un leader sindacale deve fare il leader sindacale, nonre il popolo ma contribuire a risolvere i problemi. Non condivido le posizioni della cgil e della UIL. Non condivido le parole fondamentaliste direserve solo a fare un grave danno alla nostra economia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Fi Antoniointervenendo al convegno “Partecipazione dei lavoratori all’impresa: un traguardo vicino” organizzato dal dipartimento lavoro di Fi a Montecitorio. “Facendo danno all’economia si fa innanzitutto un danno ai lavoratori e alle fasce deboli che noi non vogliamo lasciare indietro”, ha aggiunto. L'articolo: èproviene da Ildenaro.it.