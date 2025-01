Lagarde | fiduciosi su ritorno inflazione al 2% rischi su crescita

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 22 gen. (askanews) – Alla Banca centrale europea “se guardiamo all’siamoche la vedremo tornare al nostro livello obiettivo (2%) nel corso del 2025. Ora siamoche l’obiettivo sia portata di mano”. Lo ha ribadito la presidente Christinein una intervista a Cnbc, evitando di sbilancarsi su quanti saranno i tagli dei tassi di interesse quest’anno (se 3 o 4) e sul dove arriverà il principale riferimento della Bce (se al 2% o al 2,25%). Tra i vari elementi che l’istituzione tiene sotto controllo, in particolare in merito alle ricadute dell’arrivo della nuova amministrazione Trump negli Usa “il tasso cambio (euro-dollaro-ndr) sarà un elemento interessante che potrebbe avere conseguenze”, ha aggiunto. “Per laeconomica – ha proseguito, durante una diretta da Davos, in Svizzera, dove si sta svolgendo il World Economic Forum – isono al ribasso e guarderemo attentamente i dati.