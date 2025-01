Ilrestodelcarlino.it - La spada a teatro con Phino

Un viaggio nella scherma rinascimentale con Gianfrancoè in programma da venerdì 24 a domenica 26 gennaio. L’attore e comico cabarettista, ma anche maestro d’armi e autore musicale, scultore e pittore sarà ospite dell’Atc – AccademiaCinema di Marina di Ravenna, dove nel weekend proporrà un originale workshop sulla ‘Scherma rinascimentale’ perché, come si legge nella presentazione dell’evento, "l’utilizzo dellaaiuta l’attore a gestire il corpo. La scherma è quindi un metodo teatrale, un addestramento allo stare in scena". Così, dopo gli appuntamenti condotti dalla vocal coach Mariella Cesaroni e dall’attore Federico Antonello, si aprono nuovamente le porte dell’accademia professionale fondata nel 2023 dall’attore e docente ravennate Cristiano Caldironi. "Si tratta del terzo appuntamento di questo tipo nell’anno accademico 2024-25 – spiega il direttore di Atc –.