Ilfoglio.it - La scollacciata fidanzata di Bezos all’Inauguration Day sarà sicuramente fan di Nietzsche

Leggi su Ilfoglio.it

Due parole: “Tits up”. Era l’ultimo consiglio della manager a Mrs. Maisel che stava per salire sul palcoscenico per il suo numero. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti