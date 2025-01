Ilgiorno.it - La promessa: il chiosco bruciato sarà ricostruito

Leggi su Ilgiorno.it

Un intervento di recupero extrafatto a breve sui giardini di via Lissoni, nel quartiere Cazzaniga, dopo l’incendio del chioschetto dello scorso 4 gennaio. "Su quanto avvenuto ci sono ancora indagini in corso delle Forze dell’ordine e pertanto non possiamo ancora intervenire per una riapertura del parchetto - afferma il sindaco Paolo Pilotto -. Anzi, in questi giorni posiamo una recinzione più rigida su tutta l’area. Terminate le indagini, interverremo prontamente per il suo recupero, rifacendo il chioschetto". Ancora non sono state comunicate novità sul fronte investigativo. Restano dunque soltanto ipotesi. Al momento non si esclude nessuna pista: un corto circuito all’interno deladibito a bar del giardino, un atto doloso o un petardo sparato da un gruppo di ragazzini che, secondo alcuni residenti di quartiere, è stato visto scorrazzare in zona.