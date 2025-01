Fanpage.it - La notte a letto di Javier Martinez e Zeudi Di Palma: “Non mi stacco da te”, la reazione dei fan

Leggi su Fanpage.it

bollente tra: "Non riesco a staccarmi da te", "E meno male". Ma gli spettatori indignati si mettono in rivolta: "Non guarderò più il Grande Fratello, ho la nausea da! Schifo, aveva ragione Helena a non fidarsi".