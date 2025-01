Torinotoday.it - La moglie dice "Speriamo che vinca il Napoli”, il marito carabiniere e tifoso della Juve la picchia: a processo per maltrattamenti

Leggi su Torinotoday.it

Era un commento all’apparenza sarcastico, detto dallaalche stava guardando la partitantus in televisione: “cheil”. Lui,bianconero sfegatato, non l’ha presa bene e ha reagito con violenza,ndo la donna. Non era la prima volta, non è.