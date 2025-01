La maestra star sui social per imparare doppie e tabelline | Non userei mai i bambini per fare divulgazione credo che abbiano diritto alla loro privacy

Leggi su Orizzontescuola.it

Maria Federica De Gasperis, insegnante, in una scuola primaria a Roma, è diventata una vera e propriadei. Conosciuta come @fede, su TikTok e Instagram offre supporto a genitori, nonni e insegnanti, dispensando consigli e "trucchetti" per l'apprendimento di italiano e matematica.L'articolo Lasuiper: “Nonmai iperche” .