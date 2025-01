Screenworld.it - La fiera Be Comics! ritorna a Padova a Marzo con grandi novità, tutti i dettagli

Dopo l’enorme successo riscosso dall’edizione 2024, fa il suo ritorno aBe!, il festival internazionale dedicato al mondo del fumetto, dell’intrattenimento geek e della cultura pop, che ha accolto oltre 160 stand provenienti da tutta Europa e più di 20.000 visitatori. Un trionfo che questa edizione ha tutta l’intenzione di replicare, grazie a importantiche arricchiranno ulteriormente l’esperienza del festival. La volontà di rinnovarsi è evidente già nel nome, non più solo Be!, ma Be! Be Games!, un’aggiunta che riflette la crescente importanza rivestita dal mondo videoludico all’interno dell’universo geek, fenomeno a cui il festivalno ha deciso di dare ancora più rilievo con una sezione interamente dedicata, dove i visitatori potranno esplorare il meglio del gaming, partecipare a tornei di Esports, scoprire anteprime, incontrare ospiti e lasciarsi stupire dalle tecnologie più innovative.