2anews.it - La Federico II apre il centro internazionale di medicina riproduttiva

Leggi su 2anews.it

La struttura nasce dalla collaborazione tra l’Università degli StudiII di Napoli e Merck, impegnata nella ricerca e nella formazione in vari settori tra cui quello della fertilità. Undi livelloper aiutare tutte le coppie che, per diverse cause, non riescono ad avere figli. La struttura nasce dalla collaborazione tra l’Università .