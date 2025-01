Lidentita.it - La Bei pronta a raddoppiare gli investimenti nella Difesa

Leggi su Lidentita.it

La Bei raddoppia glinell’ambito della. Forte e chiaro. Il messaggio di Donald Trump agli alleati della Nato, e in particolare agli europei, è stato preso in parola. Se occorrerà difendersi da soli, iniziare a spendere e a dotarsi di armamenti per far fronte alla sicurezza, bisognerà smetterla di lagnarsi e iniziare a . La BeigliL'Identità.