Calcionews24.com - Kolo Muani Juve, si sblocca il trasferimento, il PSG libera lo slot per il prestito: a breve l’annuncio

Leggi su Calcionews24.com

, ci siamo:ta la questione burocratica che ha impedito ai bianconeri di tesserare il calciatore francese:ufficiale nelle prossime ore Siildialla. Come riportato da Sky Sport, è stata risolta pochi secondi fa la questione burocratica in casa Paris Saint-Germain. Il PSG, che non poteva prestare l’attaccante .