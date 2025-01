Iltempo.it - Keyless, finanziamento di 10 milioni di dollari per potenziare la crescita nel 2025

, leader nell'autenticazione biometrica privacy-preserving, ha raccolto 2diin un round diguidato dagli investitori attuali Rialto Ventures ed Experian Ventures. Questo investimento porta iltotale a 10didalla separazione da Sift e supportera? i piani didiper il, costruendo sulla base del successo straordinario del 2024. Nel 2024, l'azienda ha registrato unaanno su anno superiore al 700%, servendo clienti globali nei settori bancario, fintech, portafogli crypto e gaming negli Stati Uniti, in Europa e in America latina.ha anche rafforzato la sua presenza negli Stati Uniti, accogliendo esperti del settore come Sarah Clark e Charles Walton in qualita? di consulenti e assumendo direttori per le vendite e i servizi tecnici in Nord America.