Juve per il dopo Vlahovic il centravanti del futuro | è un pupillo di Thiago Motta

Lantus sembra aver già voltato pagina riguardo a Dusan. La partenza dell’attaccante serbo appare ormai scontata, ora o in estate: al suo posto spunta un nome molto interessante, per ilildel: è undi(Foto: Ansa) – serieanews.comChe sia a gennaio o più probabilmente in estate, l’addio dinon è più solo una possibilità, ma una questione di tempo. Il suo pesante ingaggio da 10 milioni di euro l’anno e il contratto in scadenza nel 2026 non sono più compatibili con le necessità della. Senza dimenticare il rapporto mai decollato con, che ha sempre faticato a trovare il giusto feeling con il serbo.Cosa fa lain questo scenario? La risposta è semplice: costruire l’attacco del. In questo progetto, uno degli uomini centrali è già stato preso, e si chiama Kolo Muani, burocrazia permettendo.