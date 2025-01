Casertanews.it - Jabil, il vescovo scrive al ministro: "Si apra un nuovo tavolo per dare speranza al casertano"

Leggi su Casertanews.it

IlPietro Lagnese ha preso a cuore la questione delicata dei lavoratori. Come annunciato, ha inviato, dopo due anni, una nuova lettera aldelle Imprese e del Made in Itali, Adolfo Urso, per chiedere un intervento “I lavoratori delladi Marcianise rischiano di perdere.