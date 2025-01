Ferraratoday.it - Investimenti in aree industriali, videosorveglianza e decoro urbano: le linee di mandato

Dopo l'approvazione in Giunta nella giornata di martedì 21, il sindaco Alan Fabbri ha presentato ai membri del Consiglio Comunale leprogrammatiche per il2024-2029. Diviso in capitoli, il documento prevede 13 sfide di: Città laboriosa e attrattiva; Città sicura; Città bella.