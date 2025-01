Inter-news.it - Inter, tre cambi contro lo Sparta Praga. Conferma in regia: la probabile formazione

L’si prepara a scendere in campo questa sera aper affrontare lo, nella settima giornata della fase “campionato” della Champions League. Una sfida cruciale per i nerazzurri, che con una vittoria potrebbero fare un passo decisivo verso gli ottavi di finale. Ecco le possibili scelte didei nerazzurri. UNDICITO – Simone Inzaghi, consapevole dell’importanza del match, ha deciso di schierare lamigliore possibile, senza ricorrere a rotazioni, per garantire qualità e sicurezza in ogni reparto. Dopo il turnover effettuatol’Empoli in campionato, stasera torneranno dal primo minuto Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram. Questi innesti rappresentano un chiaro segnale delle intenzioni dell’: massima concentrazione e nessun margine di errore per affrontare una squadra ceca che, seppur in difficoltà nella seconda parte della fase a gironi, rimane un avversario da non sottovalutare.