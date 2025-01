Quicomo.it - Incendio doloso a Mendrisio: fermato in Ungheria e estradato in Ticino un 29enne italiano

L'era divampato lo scorso 20 settembre nel parcheggio esterno di un palazzo in via Carlo Cattaneo a. Erano state evacuate 30 persone dalle abitazioni vicine, e due di loro erano state portate al pronto soccorso per lievi intossicazioni da fumo. Le fiamme, partite da un'auto.