Casertanews.it - In un anno 300 multe e 15 denunce: il report della Municipale

Leggi su Casertanews.it

Il Comando Vigili Urbani di Cesa ha presentato ildell’attività svolta nell’2024. Sono stati elevati ben 251 verbali per infrazione al CodiceStrada in 12 mesi. Oltre a questa attività, sono stati redatti 40 verbali per sanzioni amministrative, derivanti da inosservanza a.