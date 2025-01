Lanazione.it - In scena lo spettacolo “Limone e Caffè” per la regia e l’adattamento di Simone Tonelli

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Terzo appuntamento del 2025 con la Rassegna teatrale al Teatro Moderno di Tegoleto. Domenica 26 gennaio, alle ore 16, sarà la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (Sp) a portare in” per lae adattamento di, liberamente tratto da “Ancora un attimo” di Massimiliano Bruno, da cui è stato tratto anche il film “Ti ricordi di me?” con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo. “” è una commedia romantica con un taglio cinematografico: sono ben 64 i cambi diche danno un ritmo forsennato al lavoro. Lo, a tratti veramente comico, narra le vicende di due giovani un po’ emarginati, Roberto e Beatrice, che si conoscono in un modo consueto tra i giovani degli ultimi anni. Ma non sui social. E così nascerà una storia tutta da vedere.