Laverita.info - In Cisgiordania s’alza il «Muro di ferro». I tagliagole di Hamas aizzano i palestinesi

Leggi su Laverita.info

Nuova operazione dell’Idf a Jenin per sradicare l’asse iraniano. I terroristi di Gaza tifano escalation. Ma la tregua per ora regge.Trump preme sullo zar. Sì del Senato italiano ad altri aiuti all’Ucraina, dove lo psichiatra dell’esercito viene arrestato per corruzione.Lo speciale contiene due articoli.