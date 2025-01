Laverita.info - Il tycoon elimina la censura di Stato. Bruxelles insiste: «La rafforziamo»

Mentre l’Europa si trincera («Più controllori per il Dsa»), Donald Trump cancella la museruola di Joe Biden per limitare la libertà di espressione sui social. Via pure tutte le politiche inclusive per le assunzioni nell’amministrazione.