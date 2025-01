Bresciatoday.it - Il rock come antidoto a un amore che avvelena: "senza ritorno" è il nuovo singolo dei Frenk & the Ferguson fog

Leggi su Bresciatoday.it

Con "", i lenesi; theFog aprono il sipario su uncapitolo della loro carriera, inaugurando l’EP “Fuori Asse per Sfiorarti”. Il, pubblicato per l’etichetta Poison Flag, si fa notare per il suo equilibrio tra ilitaliano di matrice classica e una.