Il rcordo di Enrico Pavonello e Bepperokko in mostra da Guarnerio

Ancora un paio di settimane per visitare due mostre da non perdere presso lo spazio multifunzionale diin via Leopardi 35 a Udine - ore 9>15 o a chiusura uffici, chiusa sabato e domenica. Entrambe le occasioni sono in ricordo di due persone che hanno lasciato una traccia significativa.