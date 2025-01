Liberoquotidiano.it - Il Pentagono invierà 1500 soldati al confine con il Messico

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Secondo quanto dichiarato dai funzionari statunitensi, ilinizierà a schierare fino ain servizio attivo per contribuire a proteggere ilmeridionale nei prossimi giorni. Si tratta di uno dei primi provvedimenti istituzionali dall'insediamento di Trump, che fin dal giorno del suo giuramento ha esposto degli ordini esecutivi ben precisi per reprimere l'immigrazione. Il segretario alla Difesa Robert Salesses avrebbe dovuto firmare gli ordini di schieramento mercoledì, ma non era ancora chiaro quali truppe o unità si sarebbero dovute recare al. Il provvedimento cambierà radicalmente il ruolo delle truppe americane per la prima volta dopo decenni. Le forze in servizio attivo si unirebbero alle circa 2500 forze della Guardia Nazionale e della Riserva degli Stati Uniti già presenti.