Il giudice sportivo I leopardiani perdono Raparo per una giornata Tre turni di squalifica a Elezaj del Castelfidardo

Il centrocampista Marcosalterà perla partita in casa dell’Atletico Ascoli, il giocatore deve scontare un turno di stop. Ecco i provvedimenti delper il girone F della Serie D. Tre gare: Senese (Avezzano) "per avere colpito a gioco fermo con un pugno in testa – si legge nella motivazione – un avversario che cadeva a terra. Si rendeva necessario l’intervento dei medici";) "in quanto – è la motivazione del provvedimento – per avere spinto, a gioco fermo, un avversario facendolo cadere, successivamente lo spingeva nuovamente rivolgendogli espressione offensiva". Un turno: Camilloni (Forsempronese);(Recanatese); Ferri (Notaresco); Miotto (); Franzese (Isernia ), Pietranronio e Brugarello (Teramo). È statoto per unaFarrocco, allenatore dell’Isernia, "per proteste nei confronti dell’arbitro".