Romatoday.it - Il dramma di Angela e Amelia: le due sorelle Gammieri erano già morte prima di Natale

Leggi su Romatoday.it

di. Decedute insieme in casa da almeno due mesi. È ildella solitudine di, le due anzianetrovatein casa in avanzato stato di decomposizione. A rendersi conto del possibilegli inquilini del palazzo di via Dardanelli dove.