Ilfoglio.it - Il caso del comandante libico Almastri arrestato a Torino e rimpatriato. Le opposizioni: "Il governo chiarisca"

È statoin Libia ieri sera ilNajeem Osema Elmasry Habish, alto ufficiale della polizia giudiziaria libica meglio noto come "generale Almasri”,domenica asu mandato della Corte penale internazionale. Le accuse a suo carico riguardano crimini di guerra, inclusi episodi di tortura e maltrattamenti nei centri di detenzione che Almasri gestisce in Libia. La scarcerazione è stata disposta della Corte d'Appello di Roma su richiesta della procura. Alla base ci sarebbe un vizio procedurale legato a una mancata interlocuzione con il ministro della Giustizia, che ieri pomeriggio ha fatto sapere con una nota di aver esaminato "il complesso carteggio". Secondo quanto si legge nell'ordinanza della Corte, il procuratore generale ha chiesto il rilascio delperché ha rilevato "l'irritualità dell'arresto in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con il ministro della Giustizia, titolare dei rapporti con la Corte penale internazionale".