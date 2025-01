Messinatoday.it - Il Cas dice basta agli allagamenti in autostrada, lavori fino ad aprile

Leggi su Messinatoday.it

In caso di maltempo l'è diventata un fiume. È successo in diverse occasioni e solo per fortuna non si sono verificati gravi incidenti. Dopo il vero e proprio allagamento in prossimità della galleria di Letojanni e altri casi simili il Consorzio Autostrade Siciliane corre ai ripari.