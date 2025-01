Ilgiorno.it - Il capolavoro di Cechov per il 165esimo

Mercoledì 29 gennaio alle 21, alla Piccola Accademia di Como, in via Castellini 7, in occasione del 165° compleanno di Anton, TeatroGruppo Popolare torna in scena con una delle opere più conosciute del drammaturgo russo, "Il giardino dei ciliegi". Lo spettacolo è il pretesto per far sorridere il pubblico con tutti quegli avvenimenti, soprattutto in termini di piccoli incidenti, che accompagnano sia le prove che la rappresentazione finale di una pièce. Inè palese l’intenzione di evidenziare l’indifferenza con la quale l’aristocrazia assistette alla sua propria caduta e alla miseria cui costringeva le classi inferiori.