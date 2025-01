Agi.it - Il Bologna festeggia i primi tre punti in Champions, 2-1 al Dortmund in rimonta

AGI - Arriva finalmente la prima vittoria inLeague per il, che compie un'autentica impresa nell'ultima casalinga: 2-1 insul Borussia, ribaltando il risultato in un minuto. Spingono subito i rossoblù, incitati da un caldissimo Dall'Ara, ma non sfondano. Col passare dei minuti risalgono di tono gli ospiti ed è proprio il Borussiaa passare dopo un quarto d'ora. Sugli sviluppi di un corner ecco il fallo di Holm (ammonito) su Anton, Guirassy non sbaglia dal dischetto ed è 1-0. La reazione rossoblù è immediata, con Ndoye a ispirare per Castro e il salvataggio di Duranville. Ci provano anche Ferguson e Orsolini, che costringe Kobel a un miracolo e deve arrendersi al 34': serio problema al bicipite femorale, l'esterno esce in lacrime. L'infortunio spegne l'impeto dei felsinei e ilsi risveglia solo dopo l'ingresso di Odgaard nell'intervallo, che alza ulteriormente il baricentro.