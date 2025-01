Lanotiziagiornale.it - I prezzi dei carburanti continuano a salire: ecco quanto costa fare un pieno

deia registrare rialzi nelle medie nazionali, nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Secondo i dati rilevati da Staffetta Quotidiana, i listini consigliati mostrano incrementi sia per benzina che per diesel, mentre ialla pompa evidenziano leggere variazioni rispetto ai giorni precedenti.deiil costo medio nazionale di Benzina e DieselI dati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel Ministero delle Imprese e del Made in Italy e rielaborati dalla Staffetta Quotidiana, registrano le seguenti medie nazionali, aggiornate alle 8 di ieri su un campione di circa 18mila impianti:Benzina self service: 1,832 €/litro (+2 millesimi)Compagnie: 1,840 €/litroPompe bianche: 1,816 €/litroDiesel self service: 1,743 €/litro (+2 millesimi)Compagnie: 1,751 €/litroPompe bianche: 1,728 €/litroPer il servizio al cliente:Benzina servito: 1,970 €/litro (+2 millesimi)Compagnie: 2,015 €/litroPompe bianche: 1,884 €/litroDiesel servito: 1,881 €/litro (+2 millesimi)Compagnie: 1,926 €/litroPompe bianche: 1,795 €/litroIl dato sugli altriRestano invariati o registrano lievi aumenti idegli altri:Gpl servito: 0,738 €/litro (invariato)Metano servito: 1,483 €/kg (+2 millesimi)Gnl: 1,452 €/kg (+1 millesimo)deiin AutostradaSulle autostrade irisultano sensibilmente più alti:Benzina self service: 1,926 €/litro (servito 2,187 €/litro)Diesel self service: 1,849 €/litro (servito 2,115 €/litro)Gpl: 0,869 €/litroMetano: 1,533 €/kgGnl: 1,576 €/kgL'articolo IdeiunLA NOTIZIA.