I bambini di Caivano | Vogliamo andare in Parlamento e incontrare Giorgia Meloni

Leggi su Ildenaro.it

“Sono certo che la nostra presidente del Consiglio avrà grande onore, grande piacere a ricevervi, a sapere che nel nostro Paese ci sono deiche sono stati capaci di assumersi la responsabilità di lavorare e pensare al futuro della vostra città. Voi siete protagonisti del futuro della vostra città”. Lo dice il Ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, parlando aie alle bambine diche questa mattina hanno chiesto al ministro di visitare ila Roma e dila premier. “E’ un desiderio realizzabile – spiega Zangrillo parlando con i giornalisti a margine dell’incontro -. Noi ci siamo proposti come istituzione per essere un riferimento per aiutare questa città a riprendersi. L’istituzione non si deve nascondere, è aperta. La richiesta deidi visitare ila me fa piacere perché significa che c’è il desiderio di capire, di comprendere quali sono i luoghi delle istituzioni, quali sono i luoghi dove si prendono le decisioni che attengono al futuro del nostro Paese.