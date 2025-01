Panorama.it - «Her» ci porta alla scoperta del mondo di MINNIE

Poche voci nel K-pop catturano l'attenzione come quella di. Conosciuta per il suo tono straordinariamente suggestivo, ha contribuito a modellare l'identità musicale delle (G)I-DLE grazie al suo unico senso artistico. Ora, a sette anni dal debutto con il gruppo,ha intrapreso il suo percorso solista, regalando ai fan il suo primo mini-album, HER.Nata Nicha Yontararak il 23 ottobre 1997,è cresciuta a Bangkok, in Thailandia. La musica scorre nelle sue vene: la maggior parte della sua famiglia suonava il pianoforte, una tradizione che lei stessa ha abbracciato fin da bambina. Nonostante inizialmente avesse pianificato di frequentare un'università thailandese, la vita diha preso una svolta inaspettata quando ha fatto un'audizione per Cube Entertainment nel 2014. Incoraggiata da sua madre, si è trasferita in Corea del Sud nel 2015 per inseguire un sogno che non aveva ancora pienamente immaginato.