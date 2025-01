Feedpress.me - Hamilton, esordio in pista sulla Ferrari: a Fiorano c'è una folla di tifosi

ll grande giorno è arrivato: Lewisdebutta indi. Un evento storico a cui non hanno voluto mancare tantidella Rossa che nonostante freddo e nebbia (presente nelle prime ore del mattino) afno gli spazi adiacenti il tracciato con bandiere, striscioni e cori per il sette volte campione del mondo ma anche per Charles Leclerc.ha cominciato a girare.