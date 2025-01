Riminitoday.it - Granchio blu, presentato a Roma il piano nazionale di contrasto alla sua diffusione e proliferazione

Leggi su Riminitoday.it

“Ildal Governo per contrastare l’avanzata delblu è una notizia positiva, che può segnare una svolta importante. Ora è fondamentale lavorare con tempestività e in coordinamento con le istituzioni regionali e locali, con le associazioni di pesca e le imprese, che non si.