Ilgazzettino.it - Granchio blu, l?emergenza ora arriva dal bitter crab disease: «La carne cotta è amara». Cos'è e cosa fa questo parassita

Leggi su Ilgazzettino.it

VENEZIA - Non bastasse ilblu che stermina le vongole, ora spunta anche ilche rende poco gradevole il sapore del crostaceo. Non sembra esserci pace per l?acquacoltura del.