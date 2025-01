Anteprima24.it - Gli studenti del Liceo Rummo incontrano l’associazione ‘Donatorinati’ della Polizia di Stato

Tempo di lettura: < 1 minutoOggi 22 gennaio si è tenuto un incontro da parte glidelcon il dott. Tommaso Delli Paoli – Presidente Regionale Associazione Donatorinatidie il professore Domenico Rossi in collaborazione con la Referente legalità dell’istituto, per sensibilizzare glialla donazione di sangue.Donatori e Volontari Personaledi– ONLUS (ADVPS ONLUS) è stata costituita nel Luglio 2003 per iniziativa di un gruppo di appartenenti alladicon lo scopo di promuovere la culturadonazione di sangue e persegue fini di solidarietà sociale.Dalla sua costituzione,ha dato vita in questi anni a numerose attivitá dedicate non solo alla raccolta di sacche di sangue donate alle strutture ospedaliere con cui ha collaborato, ma ha anche orientato le sue attivitá verso la sensibilizzazione di tutti i cittadini alla cultura del dono di sangue come comportamento etico che dia opportunità e speranze anche a soggetti svantaggiati quali i talassemici, i leucemici, i trapiantati, gli ustionati ed altri.