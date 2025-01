Davidemaggio.it - Gerry Scotti: “Al Festival vado in amicizia, senza cachet”

“Alin: è bello poterselo permettere”. A parlare è, che Carlo Conti ha scelto come co-conduttore della prima serata deldi Sanremo 2025 insieme ad Antonella Clerici.È l’unica ‘conditio sine qua non’ che ho posto a Carlo quando mi ha chiamatospiegaall’Ansa. Un motivo di orgoglio che si unisce alla liberatoria da parte di Mediaset, arrivata immediatamente:Il mio editore ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì quando gli ho riferito della telefonata di Conti. La domanda è stata: ti fa piacere? Ci tieni? Io ho risposto di sì. E allora vai, siamo felici anche noi, è stata la risposta di Pier Silvio.“Forse perché era un via libera solo per una serata“, ironizza poi il conduttore di Io Canto Senior, il cui nome viene spesso accostato alla kermesse di Rai 1.