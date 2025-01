Lapresse.it - Germania: Scholz, incredibile atto di terrore ad Aschaffenburg

Francoforte (), 22 gen. (LaPresse) – “diad: tra i morti c’è anche un bambino. Le nostre condoglianze alle vittime e alle loro famiglie”. Lo ha scritto in un messaggio su X il cancelliere tedesco, Olaf. “Ma non basta: sono stanco di vedere che ogni settimana si verificano qui simili atti di violenza da parte di autori che in realtà sono venuti da noi per trovare protezione. Un falso senso di tolleranza è del tutto fuori luogo. Le autorità devono impegnarsi a fondo per scoprire perché l’assassino si trovava ancora in. Le conseguenze devono essere immediate dopo le indagini, non basta parlare”, ha scritto ancora