Germania, attacco con il coltello in un parco: due morti, anche un bimbo. Diversi feriti gravi

in Baviera per uncon unnelSchöntal a Aschaffenburg, nella Bassa Franconia vicino al confine con l’Assia. Secondo le prime informazioni, intorno alle 11.45 diverse persone sono state aggredite e colpite con un’arma da taglio. Inizialmente la polizia aveva parlato di tre adulti e un bambino. Successivamente è emerso che due persone sono morte. Tra loro, secondo fonti della Bild,il bambino. E ci sarebbe.Le forze dell’ordine, precisa il tabloid, hanno annunciato che un uomo è stato “preso in custodia” e non ci sarebbero altri aggressori. Il traffico ferroviario alla stazione sud è stato bloccato perché il sospettato avrebbe tentato di fuggire attraversando i binari. IlSchöntal, che si estende su nove ettari ed era stato classificato come “luogo pericoloso”, è stato delimitato su un’ampia area.