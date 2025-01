Trevisotoday.it - Furti, ricettazione e lesioni: chi è il "bullo" di Roncade

Leggi su Trevisotoday.it

Ha da poco compiuto 18 anni ma avrebbe già un "pedigree" di reati degno di un criminale non certo di primo pelo. Y.T., il 18enne di Silea finito in carcere per due rapine e una estorsione ai danni di minorenni da parte di una "baby gang", fatti che sono accaduti la sera del 20 agosto del 2024 nel.