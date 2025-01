Inter-news.it - Frattesi la novità per Sparta Praga-Inter! Poi rilancio per 3 big – CdS

La veradipotrebbe essere ildal primo minuto di Davide. In questo modo Inzaghi darebbe un forte messaggio a lui e a alla.. Roma.ULTIME – Stasera l’ritornerà a giocare in Champions League e lo farà con l’obiettivo di andarsi a prendere i tre punti allo Stadion Letna di(clicca qui per tutte le informazioni sulla partita). Simone Inzaghi, in compagnia di Marcus Thuram, ha ieri sera parlato in conferenza stampa parlando anche di Davidee illustrando la situazione legata a Francesco Acerbi, che anche anon ci sarà. Quest’ultimo non dovrebbe esserci nemmeno a Lecce, per poi tentare il recupero e il rientro in campo nell’ultima sfida di Champions League contro il Monaco. Ritornando a, il giocatore è in vantaggio su Nicolò Barella per giocare dall’inizio.