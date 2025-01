Monzatoday.it - Francesco, l'infermiere brianzolo che ha soccorso una donna al supermercato (e già salvato una bimba in piscina)

Leggi su Monzatoday.it

Già tempo fa era intervenuto prontamente per soccorrere una bambina in unadi Limbiate che aveva perso i sensi in acqua dopo aver battuto inavvertitamente la testa contro uno scivolo. Portata in codice rosso all'ospedale, senza il suo supporto e grazie alle giuste manovre all'arrivo.