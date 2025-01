Palermotoday.it - Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, il Libersind chiede una governance stabile

Leggi su Palermotoday.it

Figure di alto profilo per l’, con esperienza consolidata e comprovata nel settore. Unache sappia valorizzare il potenziale di questa Istituzione, rafforzatasi dopo le ultime assunzioni a tempo indeterminato, in attesa di saturare tutti i posti previsti in.