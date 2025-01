Fedez duetto con Masini a Sanremo con Bella Stronza la conferma del cantante | Ma devo ancora accettare non so come la vuole cantare

Leggi su Open.online

Uno dei due duetti più chiacchierati di2025, quando mancano tre settimane all’inizio del Festival, è quello di cui ha dato anticipazione Gabriele Parpiglia:e Marco. Non tanto e non solo per l’accostamento della voce del rapper a quella del cantautore fiorentino, quanto piuttosto per il brano che il 35enne di Buccinasco vorrebbe portare all’Ariston,. Uscito nel 1995, ormai 30 anni fa, è uno dei brani più celebri di, entrato anche nella storia della musica italiana. Sarà per questo chel’ha scelto per proporlo a, ma qualche insinuazione sul vero destinatario dell’invettiva contenuta nel titolo del brano è stata subito avanzata. «nella serata delle cover, un attacco mediatico alla sua ex Chiara Ferragni», scriveva Parpiglia pochi giorni fa.