Oasport.it - F1, Lewis Hamilton debutta in pista con la Ferrari: casco giallo, al volante della SF-23 a Fiorano

instamane aper il suo primo test con la. Immortalato in varie foto in queste ultime ore, posteriori al suo arrivo a Maranello, il sette-volte iridato non vuol perdere troppo tempo, ben sapendo che bisognerà trovare subito la chimica col team.Nei pressi del circuito tanti tifosi a essersi radunati in attesa dei primi giri con la Rossa di, che non ha potuto girare con la nuova vettura che sarà presentata il 19 febbraio e, come da regolamento, neanche con quella del 2024. Il britannico ha potuto disporreSF-23 (del 2023).Un test particolarmente atteso in cuiha sfoggiato anche il suo primocon il team del Cavallino Rampante: unacceso che contrasta con il n.44 colorato di rosso, svelato in anteprima sui social. Tanta emozione nel vedere l’asso nativo di Stevenage con i coloristi.