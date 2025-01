Ilpiacenza.it - Europa e prospettive mondiali, l'incontro con Ettore Gotti Tedeschi

Leggi su Ilpiacenza.it

Il banchiere italiano ex presidente dello Ior (Istituto per le Opere di Religione)sarà ospite all'Auditorium comunale di via Monte Grappa, 100 a Podenzano per uncon la cittadinanza sul tema "". L'appuntamento rientra in una serie di.