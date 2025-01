Quotidiano.net - Esplode palazzina: un ferito grave

Una fuga di gas tra via Galermo e via Gualanti, nella zona bassa del quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania, dove insistono alcune case popolari, ha provocato il crollo di unadi tre piani e un incendio di vaste proporzioni. Ci sono 14 feriti, di cui uno, ricoverato al’ospedale Cannizzaro. È un 66enne con ustioni sparse, anche sul volto e alla testa, al Trauma Center in codice rosso e 500 persone sono state evacuate. Ci sarebbe anche un disperso, ma le ricerche, in serata, erano ancora in corso. Già nel primo pomeriggio, nella zona di via Santa Sofia, a ridosso dal luogo dell’esplosione, gli universitari del Cus avevano avvertito un forte odore di gas e avevano dato l’allarme, facendo scattare l’emergenza. Polizia, carabinieri e vigili urbani presidiano l’area in forze, per dirottare il traffico su itinerari sicuri.